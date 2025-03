Anteprima24.it - Avellino Basket, Sabatino: “Vincere per ritrovare punti e fiducia”

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo preso male l’infortunio di Chinellato, lui è un ragazzo super che ci ha dato una grande mano fino alla gara con Livorno, perderlo in un momento difficile per noi è tosta ma dobbiamo guardare avanti”. Parla così Antonino, play dell’a pochi giorni dalla sfida contro la Fortitudo Bologna. “E’ un campionato dove si gioca sempre, soprattutto con partite difficili una dopo l’altra – sottolinea – Ora ci aspettano due sfide interne dove sarà importante vincerle perma anche per far esultare nuovamente i nostri tifosi”.E sulla classifica,aggiunge: “Non si possono far calcoli – dice – Siamo tutti lì, ora conta vedere come giocheremo le prossime partite. Abbiamo anche una partita in meno rispetto a tante squadre, ora bisogna lottare per andare avanti”.