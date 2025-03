Thesocialpost.it - Auto si scontra con un camion: morte le due persone a bordo

Leggi su Thesocialpost.it

Una doppia tragedia ha colpito la provincia di Bologna a poche ore dalladi un 19enne a Villanova di Castenaso. Questa mattina, poco dopo le 8:30, duehanno perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Galliera, all’altezza dell’incrocio con via Coccaro, nel territorio di San Pietro in Casale.Leggi anche: Terribile incidente,tamponata e mandata fuori strada: Francesca muore sul colpoLa dinamica dell’incidenteLo schianto ha coinvolto une un’, adella quale viaggiavano le due vittime. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale Reno Galliera, intervenuta per i rilievi e per chiudere la strada, permettendo ai soccorsi di operare in sicurezza.Intervento dei soccorsiSul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per le duedell’non c’è stato nulla da fare.