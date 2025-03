Auto produzione di batterie nell’Ue | agevolazioni per 18 miliardi in due anni

Leggi su Ildenaro.it

La Commissione europea “metterà a disposizione 1,8di euro nei prossimi dueper sostenere le aziende che produconomobilitando risorse dal Fondo per l’innovazione”. Lo si legge nel piano per il settore europeomotive della Commissione europea dove viene specificato che l’Esecutivo europeo “esaminerà le possibilità di finanziamento per l’aumento delle linee dieuropee in questo contesto”. Nel piano infatti viene presentato un pacchetto per le, un ‘Battery Booster’, per raggiungere la competitività dei costi a breve termine delle celle e dei componenti prodotti a livello nazionale. A livello di finanziamenti, la Commissione, viene ricordato, ha già annunciato fino a 3di euro del Fondo per l’innovazione per ladiper veicoli elettrici.