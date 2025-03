Quotidiano.net - Auto, l’Ue apre ai carburanti alternativi. Nuove norme, ma resta lo stop al 2035

Leggi su Quotidiano.net

Il giorno del cambio di passo delle regole europee per l’motive è arrivato. Non c’è la svolta radicale richiesta da alcuni, ma non c’è neanche la conferma dei paletti previsti fino a oggi. Due, nello specifico, i cambiamenti definiti. Bruxelles mantiene la rotta verso la neutralità climatica del comparto, ma cede alle richieste di Roma e di altre capitali di anticipare già "alla seconda metà del 2025" la revisione del regolamento che dalimporrà loalla vendita di motori a combustione interna, diesel e benzina. Nette le parole del commissario. "Non abbiamo tempo da perdere", ha scandito Apostolos Tzitzikostas presentando i dettagli del piano Ue per stimolare la domanda di e-cars e salvare il comparto dalla crisi. La revisione delle"avrà luogo nel terzo e quarto trimestre del 2025, invece del 2026".