Auto elettriche 18 miliardi di incentivi per produrre batterie in Europa

Quotidiano.net - Auto elettriche, 1,8 miliardi di incentivi per produrre batterie in Europa

Leggi su Quotidiano.net

Bruxelles, 6 marzo 2025 – La linea di Bruxelles sull’industria dell’sembra ormai chiara: aumentare la domanda di veicoli elettrici. Per farlo, occorre che il vecchio continente si impegni a garantire l'nomia strategica europea sulle. Questo il leitmotiv alla base dell’annuncio odierno della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, che intende investire 1,8di euro nei prossimi due anni – tra il 2025 e il 2027 – a sostegno della produzione diall'interno del continente. Bruxelles punta a rafforzare l'industria europea dellee a ridurre la dipendenza dalle importazioni, in particolare dalla Cina, che attualmente mantiene il podio nel mercato globale delleagli ioni di litio. Per questo motivo l’investimento, che sfiora i 2di euro, si inserisce all’interno del piano d’azione dell’esecutivo comunitario sul settoremotive.