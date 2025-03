Cityrumors.it - Autista di scuolabus colto sul fatto: adesso non potrà più lavorare

L’di unoè stato sospeso e nonpiùperchésuldalle forze dell’ordineIl codice della strada racchiude all’interno una serie di norme che hanno come obiettivo quello di garantire la sicurezza di tutti coloro che circolano su due, quattro o più ruote. Tra queste le più importanti sono quelle che riguardano la garanzia di massima attenzione da parte di chi si trova al volante.disulnonpiù– Cityrumors.itIl non sostenere una velocità eccessiva, lo stare in condizioni psico-fisiche idonee alla guida (quindi non abusare di alcol, il non assumere droghe o il non mettersi al volante se si è stanchi) e non maneggiare con il cellulare durante il viaggio. Quest’ultima spesso è causa di gravi incidenti.