Autismo Casati su rimborsi Aba | La non risposta di Bertolaso è inaccettabile

“Non possiamo accettare la “non” dell’Assessore Guidoche, in aula, interrogato puntualmente sul tema deiper i percorsi Aba per le persone con, ha replicato con genericità, senza entrare nel merito delle questioni che abbiamo portato alla sua attenzione – afferma Davide, consigliere regionale del Partito Democratico -. Prima tra tutte, quella delle recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Appello di Brescia che hanno sancito l’esigibilità di queste prestazioni, inserite nei Lea dal 2017 ma non ancora nel nomenclatore tariffario e quindi, di fatto, oggi totalmente a carico delle famiglie. Inoltre, ci pare che la Giunta non abbia colto l’importanza di avviare tempestivamente una formazione specifica sul metodo ABA del personale impiegato nelle strutture pubbliche, che ad oggi non hanno le figure per assicurare questa terapia, erogata solo da studi e centri privati”.