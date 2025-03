Ilfattoquotidiano.it - Auditorium di Roma: licenziamento illegittimo, ma invece di cercare l’accordo la Fondazione butta via 120 mila euro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ma perché laMusica per, che gestisce un’istituzione culturale importante come l’della Capitale, hato almeno 120di soldi pubblici per rifiutare una transazione su una causa di lavoro già persa? È il caso di Monica Regini, una dirigente licenziata nel 2019, quando era amministratore delegato il messicano José Ramòn Dosal Noriega, che entrò in conflitto con lei come con altre figure valorizzate in precedenza da Carlo Fuortes. Una gestione assai discussa, quella di Dosal. Non è l’unica causa di lavoro persa dallaper fatti di quel periodo.Ilsenza giusta causa – “Lavoravo all’da 17 anni, ero a capo della produzione”, racconta Regini. L’hanno mandata a casa, si legge nelle carte, per aver scattato qualche foto nei locali aziendali e aver usato un po’ troppo una stampante.