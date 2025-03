Brindisireport.it - Attentato incendiario, sindaca e associazione antiracket: "Confidiamo nelle forze dell'ordine"

Leggi su Brindisireport.it

SAN VITO DEI NORMANNI - Unanime condanna in merito all'attoverificatosi ieri pomeriggio, 5 marzo, a San Vito dei Normanni nel negozio "Punto Luce" in via Carovigno. "– dice laSilvana Errico - nel lavoroe le ringraziamo per quanto.