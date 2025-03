Oasport.it - ATP Indian Wells 2025, Berrettini e Musetti conoscono i prossimi avversari. Griekspoor affronterà Zverev

Si alza il sipario sul tabellone principale del Masters 1000 dicon alcuni dei match di primo turno. In una prima giornata difficile per il tennis italiano con le sconfitte di Luca Nardi e Flavio Cobolli, rispettivamente contro il britannico Cameron Norrie (6-0 6-3) e l’americano Colton Smith (3-6 6-2 6-2), Matteoe Lorenzohanno conosciuto i loroal secondo turno. Sia il romano sia il toscano hanno usufruito di un bye, visto che sono entrambi teste di serie.l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 della classifica mondiale, che ha superato in tre set l0 spagnolo Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3 0-6 6-1., invece,il russo Roman Safiullin, che ha superato in due set l’americano Reilly Opelka per 6-4 7-6.