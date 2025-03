Sport.quotidiano.net - Atletica leggera, campionati italiani master. Marinucci vale oro

Si sono svolti al Palaindoor "PalaCasali" di Ancona idi. Ottimi risultati sono arrivati per Pesaro, con l’atleta Barbara, allenata da Antonio Savaia. Barbara, tesserata per l’Endas di Cesena, si è laureata campionessa italiana nei 400 metri con l’ottimo tempo di 1’01’’52, mentre si è classificata al secondo posto nei 200 metri col tempo di 27’’42. Le compagne di Barbaradell’Endas Cesena hanno portato a casa altre medaglie: Cristina Sanulli campionessa Italiana nei 200 metri e nei 400 metri W50, Serena Sbarzaglia argento nei 200 metri e nei 400 metri W45, Francesca Abbondanza raggiunge il 5’ posto nella categoria W55 e Manuela Casadei guadagna l’8’ posto nella categoria W45. Oro alla inossidabilentina Morigi nel salto triplo e nel lungo W40; argento per Chiara Zoffoli nei 60 hs W45 ed oro nel salto con l’asta W45 per Barbara Cappellini.