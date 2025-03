Oasport.it - Atletica, iniziano gli Europei Indoor di Apeldoorn. L’Italia cala subito gli assi Simonelli e Furlani! 4×400 mista a caccia del podio

Scattano adin Olanda glidiche quest’anno sono una sorta di gustosa anteprima del Mondiale in programma fra meno di tre settimane a Nanchino in Cina. Tante le qualificazioni e le batterie nella giornata di apertura che si concluderà con la ‘prima finale della rassegna continentale, la staffettache assegnerà le prime medaglie della kermesse olandese.Si inizia alle 18.20 con le qualificazioni del salto in alto maschile. Il campione europeo in carica, l’olandese Douwe Amels, sarà protagonista, rievocando la straordinaria giornata vissuta a Istanbul, la migliore della sua carriera. In una stagione non eccezionale per quanto riguarda le misure, tra gli iscritti ci sono l’ucraino Oleh Doroshchuk, leader mondiale stagionale e bronzo aglidi Roma 2024 con 2,32, l’israeliano Yonatan Kapitolnik, che ha saltato 2,31 a Tel Aviv, e il ceco Jan Stefela, con una prestazione di 2,30.