Atletica, Giada Carmassi abbatte il muro degli 8"! Promossa con Di Lazzaro agli Europei Indoor

è diventata la quarta italiana di sempre a scendere sotto gli otto secondi sui 60 ostacoli, correndo in un brillante 7.98 nelle batteriedi, incominciati stasera alla Omnisport Arena di Apeldoorn (Paesi Bassi). La 30enne è uscita pimpante dai blocchi di partenza (0.132 il tempo di reazione) e poi si è prodigata in una bella danza tra le barriere, tra l’altro correndo in una corsia esterna.L’azzurra ha offerto una prestazione tonica, chiudendo in seconda posizione alle spalle della fortissima polacca Pia Skrzyszowska (7.88 per una delle grandi favorite della vigilia) e davanti alla tedesca Marlene Meier (8.01): bisognava rientrare tra le migliori tre della propria batteria, oppure essere in possesso di uno dei quattro tempi di ripescaggio, per meritarsi la qualificazione alle semifinali.