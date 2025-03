Oasport.it - Atletica, Furlani agevole agli Europei Indoor. Simonelli torna, Lando e Sioli solidi, Bruni e Molinarolo ok

Ad Apeldoorn (Paesi Bassi) sono incominciati gli2025 di. Mattiaera l’uomo più atteso in casa Italia e si è qualificato alla finale del salto in lungo senza dover strafare, mentre nel salto in lungo brillano Manuele Matteo. Robertaed Elisahanno staccato il biglietto per l’atto conclusivo del salto con l’asta, mentre Lorenzoha fatto il proprio ritorno in gara e ha guadagnato la semifinale dei 60 ostacoli al pari di Giada Carmassi ed Elisa Maria Di Lazzaro. Da annotare le eliminazioni di Marta Zenoni e Federico Riva sui 1500 metri.RISULTATIFINALI4X400 (MISTA) – I Paesi Bassi hanno conquistato la prima meda d’oro deglidi fronte al proprio pubblico, imponendosi con il tempo di 3:15.