Atalanta, si ferma Posch. C'è lesione, almeno un mese di stop

Altroin casa. Stefanrimarrà fermo ai box perun: l’austriaco ha rimediato unadella giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro.Il difensore ha sentito un fastidio verso la fine della seduta di allenamento di mercoledì 5 marzo e ha terminato la sessione in anticipo: nella mattina di giovedì 6 marzo la risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha conto l’infortunio.La sua stagione non è finita ma Gian Piero Gasperini dovrà fare a meno dinelle supersfide contro Juventus e Inter. Nel reparto difensivo torneranno in campo solamente nella prossima stagione Scalvini e Kossounou, mentre Hien – che ha svolto ancora lavoro individuale – si avvicina al rientro.