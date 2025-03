Quifinanza.it - Assegno di inclusione, perché non è arrivato il pagamento: carta Adi sospesa

Pagamenti dell’disaltati a febbraio per diverse famiglie. Negli ultimi giorni stanno aumentando le segnalazioni da parte dei nuclei beneficiari che non hanno ricevuto l’ultimo accredito dellaAdi. Il motivo nella maggioranza dei casi è il mancato rinnovo dell’Isee 2025 da parte dei percettori della misura di sostegno economico, sociale e professionale.L’Inps ha infatti sospeso l’dia coloro che non hanno aggiornato la dichiarazione unica sostitutiva (Dsu), essenziale per il calcolo dell’Isee e quindi per ricevere la maggior parte degli aiuti erogati dallo Stato.disospesoCome previsto dal calendario Inps, le famiglie già beneficiarie dell’dihanno ricevuto l’accredito a partire dal 27 febbraio, anticipato al 15 per chi aveva presentato la domanda a gennaio, a condizione del via libera sulla pratica e della sottoscrizione del patto di attivazione digitale.