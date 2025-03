Notizie.com - Assegni familiari 2025, cambiano gli importi: la circolare dell’INPS

Leggi su Notizie.com

L’Inps ha reso note tutte le novità che riguardano glie le quote maggiorazione pensioni per il: ladell’Istituto di previdenza sociale.Arrivano importanti novità per quanto riguarda gli. Con lanumero 50, pubblicata lo scorso marzo sul proprio sito, l’Inps ha reso noti i nuovi limiti di reddito per il riconoscimento, la riduzione e la cessazione del contributo economico concesso dallo Stato.gli: la(Notizie.com)Laha annunciato anche le nuove quote di maggiorazione di pensione per l’annoche si applicano a determinate categorie di soggetti che rimangono esclusi dalla normativa relativa all’assegno per il nucleo familiare. Analizziamo quanto reso noto dall’Istituto di previdenza sociale con la nuova