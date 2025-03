Assegnati gli arbitri della 28ª di Serie A | ecco chi dirigerà Inter-Monza

Leggi su Ilnerazzurro.it

28ª giornata. La 28ª giornata diA è alle porte e, nella giornata di oggi, sono stati designati gliche dirigeranno le dieci sfide diA.La giornata di campionato si presenta con due partite moltoessanti da seguire. Il primo di questi è il big match tra Juventus e Atalanta che si affronteranno per cementare la loro posizione Champions con qualche timida velleità di scudetto per entrambe le squadre. La sfida sarà arbitrata da Simone Sozza.Altra partita di cartello è Napoli-Fiorentina con gli azzurri che vorranno tornare alla vittoria dopo più di un mese. A dirigere la gara sarà Andrea Colombo.: scelto l’arbitrogaraPer l’, dopo il pareggio ottenuto a Napoli, affronterà il fanalino di codanella serata di sabato. Una sfida sulla carta semplice ma non da sottovalutare, sia perché all’andata ilriuscì a strappare un pareggio, sia perché è una sfida che capita in un momento delicato, a cavallo delle due sfide di Champions contro il Feyenoord.