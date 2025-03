Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft spiega il funzionamento delle attività secondarie

Leggi su Game-experience.it

trasporta i giocatori nel Giappone feudale, offrendo ovviamente ai giocatori non soltanto una narrazione principale ma anche una vasta gamma diha recentemente approfondito questi aspetti,ndo come le missioni opzionali siano progettate per arricchire l’esperienza di gioco. Charles Benoit, game director del titolo, ha chiarito che lesaranno pensate per adattarsi a ogni stile di gioco, con sfide che variano tra momenti rilassanti ed esperienze d’azione pura.Come leggiamo su GameRant, Naoe e Yasuke, i due protagonisti, potranno essere intercambiati liberamente, ma alcunesaranno esclusive per ciascuno di loro. Ad esempio, Naoe avrà accesso al Kuji-kiri, una sfida basata sulla memoria e il tempismo in un ambiente meditativo, e agli Hidden Trails, percorsi di parkour e arrampicate in ambientazioni naturali.