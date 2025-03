Game-experience.it - Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft pubblica un video gameplay di 20 minuti e rivela le modalità su PS5 Pro

Mancano poche settimane al lancio di, edhato undi 20che mostra in dettaglio le dinamiche di gioco. Il filmato si concentra su due differenti approcci all’infiltrazione del castello di Nijo: uno furtivo, guidato da Naoe, e uno più diretto e combattivo con Yasuke. Oltre alha svelato anche legrafiche disponibili su PS5 e PS5 Pro, confermando il supporto per risoluzioni fino a 2160p e 60 FPS.Come leggiamo su PlayStation Blog, ilmostra Naoe sfruttare la furtività per eliminare le guardie silenziosamente, utilizzando il rampino per muoversi agilmente sui tetti. Senza un alleato in grado di volare per segnalare i nemici, deve affidarsi alla funzione Osserva per identificare obiettivi e minacce.