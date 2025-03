Ultimouomo.com - Assane Diao è il calciatore del mese AIC di febbraio

Leggi su Ultimouomo.com

Sarebbe stato difficile premiare un giocatore diverso da, per ildelAIC di. Il talento spagnolo del Como ha segnato in 3 delle 4 partite giocate e sono stati tutti gol pesanti, contro avversari difficili. Ha segnato di testa alla Juventus, con una lunga fuga in contropiede alla Fiorentina e infine con un bellissimo gol da vero centravanti nella vittoria casalinga contro il Napoli. Un gol che forse non immaginavamo avesse nelle sue corde.si è messo a galleggiare sulla linea del fuorigioco, chiamando il filtrante a Nico Paz; quello per fargliela arrivare poteva solo passargliela forte e sui piedi.l’ha controllata col sinistro davanti a sé, e poi ha incrociato la conclusione col destro per regalare a Como una vittoria fondamentale. Nella prima parte di stagione la squadra di Cesc Fabregas è stata una delle più in underperformance in Serie A; ovvero di quelle che raccoglieva meno rispetto a quanto seminato, in termini di occasioni create e concesse.