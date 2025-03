Lanotiziagiornale.it - Assalto al Piano per il riarmo Ue, c’è già chi prova a farlo saltare

A Bruxelles, la tensione è palpabile. L’Europa si prepara a uno di quei vertici che possono finire con un nulla di fatto o con un accordo che segna la storia. Il“ReArm Europe”, voluto da Ursula von der Leyen per rilanciare la difesa europea dopo il disimpegno degli Usa, è già il campo di battaglia prima ancora che i leader si siedano al tavolo. Ottocento miliardi di euro in gioco, l’ombra di un’Ue che si scopre fragile senza la protezione americana e una coalizione di Stati pronta a opporsi.L’opposizione ungherese: Orbán alladi forzaC’è un nome su cui tutti puntano quando si parla di veti: Viktor Orbán. L’Ungheria ha già bloccato aiuti all’Ucraina, ritardato pacchetti di sanzioni e ora minaccia di essere la mina vagante che affonda ildi. Fonti diplomatiche raccontano di un Orbán che sta facendo muro su tutto: non vuole nuovi fondi per Kiev, non vuole che l’Ue prenda iniziative militari indipendenti e non vuole contribuire economicamente a uno sforzo che considera “non prioritario” per l’Ungheria.