Aspirina cos’è e quando è stata inventato il farmaco miracoloso contro la febbre

L’è uno dei farmaci più conosciuti e utilizzati al mondo grazie alle sue proprietà analgesiche, antinfiammatorie e antipiretiche. Ma qual è la sua origine einventata? Il nome commerciale definisce l’acido acetilsalicilico, ossia una sostanza appartenente alla classe dei FANS, farmaci antinfiammatori non steroidei. Questa è impiegata principalmente per alleviare il dolore, ridurre lae combattere le infiammazioni. Inoltre, a basse dosi, viene utilizzata per la prevenzione di eventi cardiovascolari come infarti e ictus, grazie alla sua capacità di ridurre l’aggregazione piastrinica e fluidificare il sangue.L’azione dell’, inoltre, si basa sull’inibizione delle ciclossigenasi (COX-1 e COX-2), enzimi responsabili della produzione di prostaglandine, ossia sostanze che giocano un ruolo chiave nei processi infiammatori e nella percezione del dolore.