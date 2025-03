Ilrestodelcarlino.it - Aspettando l’8 marzo. Dodici mesi di diritti. I calendari ‘anti violenza’

Duecontro la violenza di genere e per idelle donne. L’iniziativa, insieme alle altre in programma per la Giornata internazionale per idella donna, è stata presentata ieri mattina in municipio. Il primoo è stampato su carta lucida e prodotto dal centro sociale La Scuola di Montalbano in collaborazione con Ancescao e il fotografo Giovanni Corazza, autore degli scatti che coronano idel 2025. Da ormai cinque anni l’associazione La Scuola sostiene con la produzione die la raccolta di donazioni il Centro Donna Giustizia, centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione che alla fine dello scorso anno aiutava quattrocento donne reduci da situazioni di violenza e abuso, accompagnandole nel loro percorso di riabilitazione e reinserimento sociale al termine dell’incubo.