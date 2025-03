Inter-news.it - Asllani supera Calhanoglu! La grande verità di Feyenoord-Inter

Kristjanha giocato una delle sue migliori partite in. L’albanese fa meglio di Hakane ora sorgono dubbi sulle scelte delle prossime gare. CONFRONTO – Da una parte c’è chi viene da cinque infortuni muscolari e sta ancora cercando di entrare nella sua condizione migliore, dall’altra c’è chi al terzo anno dista finalmente conquistando la fiducia del suo allenatore. Kristjanha giocato la miglior partita della stagione contro ile la prestazione arriva proprio nel momento in cui Simone Inzaghi ne sente il maggior bisogno. Il numero 20 dà problemi ed è un lontano parente di quello visto prima di quest’anno in maglia nerazzurra,può essere la soluzione. In questo momento non è così sbagliato pensare che l’ex Empoli sia una scelta migliore dial centro del centrocampo.