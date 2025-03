Internews24.com - Asllani Inter, il retroscena: «Segnali di crescita, dopo tante esibizioni mediocri ha…»

di Redazione, il Corriere svela alcuni dettagli sul centrocampista di Simone Inzaghi, ecco cos’è successo al nerazzurrola Champions League Kristjanè stato uno dei migliori giocatori dell’ieri sera contro il Feyenoord. La partita di Champions League è il volto dei miglioramenti del nerazzurro che (finalmente) si sta ritagliando un ruolo impornel centrocampo del club meneghino. Così ne parla in un breve estratto Il Corriere della Sera oggi in edicola, un passaggio qui:– «Un solo gol subito in nove partite, come nessun altro sinora. Un bel biglietto da visita in vista dei quarti, il momento in cui comincerà la vera Champions dei nerazzurri. E sono confortanti ididi, l’alter ego di Calhanoglu, cheha tirato fuori qualità e personalità, avviando l’azione del vantaggio.