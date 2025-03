Calciomercato.it - Asilo nido gratis per chi ha l’Isee sotto i 40mila Euro: come e dove fare richiesta

Ottime notizie per le famiglie con figlii tre anni e ISEE entro 40 mila. C’è un aiuto economico importante per risparmiare sull’. Se non avete ancora calcolato2025 questo è il momento giusto per procedere. Sia perché finalmente Buoni Fruttiferi e Titoli di Stato non sono più calcolati sia perché ci sono tantissimi Bonus da richiedere subito.per chi ha(Calciomercato.it)sopravvivrebbero tante famiglie italiane senza i Bonus del Governo? Una domanda scomoda a cui è meglio non rispondere. Il costo della vita sta mettendo da diversi anni in difficoltà i cittadini e mantenere i figli è un sacrificio non da poco. Eppure la natalità è un tasto dolente per la nostra penisola che sta lentamente invecchiando lasciando spazio a previsioni oscure per un futuro nemmeno troppo lontano.