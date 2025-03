Sport.quotidiano.net - Arti marziali: all’Iron Fighter di Pordenone nel K1. Ancora un successo per l’aullese Luis Hodaj

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una vittoria tutta lunigianese, domenica scorsa,di. Il noto torneo nazionale, con 25 anni di storia all’attivo, ha fatto salire sul ringper un superche lo ha visto battere il siciliano Cristian Cozzo del team Samperi. "Nel nostro mondo – spiegano dal team Sport Club Virtus 1906, pluripremiato centro pugilistico che prepara– tutti sappiamo che il maestro Michael Samperi ha fatto la storia italiana del ring". Una mission impossibile, affrontata come banco di prova per alzare il livello di competizione dell’agonista aullese: il team Virtus ha tenuto fino all’ultimo un profilo basso, per poi esultare a traguardo raggiunto. "Una soddisfazione enorme – dichiara il maestro,Alessandro Andellini, al ritorno da–.ha dimostrato di poter alzareil livello agonistico e di essere pronto ad affrontare sfide importanti anche dal punto di vista delle borse".