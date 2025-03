Ilrestodelcarlino.it - Arsenii Moon, un talento in note. Il concerto all’auditorium Biagi

Che(foto) sia unstraordinario del pianoforte e una stella che vedremo brillare sempre più luminosa, lo dicono già due ‘indizi’: nel 2023 è stato il vincitore assoluto del 64° Concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni che nel suo albo d’oro, lungo gli anni, ha annoverato musicisti grandiosi come Martha Argerich, Ella Goldstein o Lilija Zilberstein (selezionando solo i migliori: in qualche edizione non è stato neppure assegnato), e contestualmente si è aggiudicato anche il premio Arturo Benedetti Michelangeli che viene attribuito solo in caso di verdetto unanime della giuria (ed erano quasi trent’anni che non avveniva), più il premio del pubblico. Insomma, se due indizi fanno una prova, siamo di fronte a un giovane pianista di cui sentiremo parlare sempre di più.