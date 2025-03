Arrestata spacciatrice di ‘Shaboo’ | aveva 25 chili di stupefacenti in casa e 9 000 euro in contanti

Ilrestodelcarlino.it - Arrestata spacciatrice di ‘Shaboo’: aveva 2,5 chili di stupefacenti in casa e 9.000 euro in contanti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 6 marzo 2025 – I carabinieri hanno arrestato una 29enne nigeriana trovata in possesso di 2,5tra metanfetamina e sostanze da taglio per ricavare la potente droga sintetica denominata, oltre a 9.000in. La donna, accusata di detenzione ai fini di spaccio, era tenuta d’occhio da tempo. Ieri mattina gli inquirenti hanno dato corso ad una perquisizione nella sua abitazione nel quartiere Santa Croce. Dettagli del sequestro e arresto Nell’armadio di una stanza, i militari hanno rinvenuto dei sacchetti di cristalliavvolti in tovaglioli e altre sostanze da mischiare per circa 1.200 dosi medie singole potenzialmente confezionabili. Inoltre, è stato trovato un bilancino di precisione sporco di droga. Denaro contante rinvenuto: In una cassetta di metallo infine, due buste da lettera bianche con 9.