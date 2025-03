Iltempo.it - Armi, Schlein è contro tutti. Il silenzio di Prodi, il no di Gentiloni. E nel Pd scoppia la rivolta

«Seconda stella a destra, questo è il cammino», insomma l'isola che non c'è. Il luogo in cui Ellyha deciso di campeggiare:l'America di Donald Trump e anchel'Europa di Ursula von der Leyen, in pratica fuori dal mondo. «Quella presentata oggi dalla Presidente non è la strada che serve all'Europa. Così rischia di diventare il mero riarmo nazionale di 27 paesi e noi non ci stiamo», l'ultima "trivella"della segretaria Pd finita platealmente nei pressi della tribuna. È toccato all'ex commissario Paolofischiare il fallo di reazione e ammonire la numero uno: «il piano annunciato dall'Europa è un primo passo che va nella giusta direzione. È chiaro che può essere migliorato, però nelle ore difficili che stiamo attraversando penso che sia un segnale che va nella direzione giusta».