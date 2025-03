Sport.quotidiano.net - Arezzo, l’attacco è da rifare. Ravasio out, occasione Ogunseye

A porte chiuse e lontano da occhi indiscreti, Cristian Bucchi, effettuerà questa mattina l’ultimo allenamento prima della partenza per Ferrara. Il tecnico dovrà sciogliere l’unico vero dubbio di questa vigilia legato alla presenza o meno nella lista dei convocati di Mario. Il centravanti, due gol consecutivi nelle ultime due partite, recupererà in extremis oppure verrà risparmiato in via precauzionale? La spalla non è al meglio dopo la sofferenza legamentosa accusata nei minuti finali della gara contro il Sestri e anche se dovesse recuperare in tempi record appare difficile vederlo in campo dal primo minuto. L’assenza dell’ex Cittadella sarebbe pesante considerato l’importanza che si sta ritagliando al centro del reparto offensivo. Sia in termini realizzativi, ma anche per il lavoro prezioso di sponda per i compagni.