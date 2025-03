Lortica.it - Arezzo, la città dell’acqua che non zampilla

Benvenuti ad, ladove le fontane non fanno più le fontane. Se siete amanti dello scorrere placido, delle scenografie urbane eleganti e delle piazze che sanno di storia e bellezza. beh, cambiate destinazione. Qui l’acqua si è arresa, sconfitta dall’incuria, dall’indifferenza e da un camion di passaggio che ha deciso di mettere la parola fine alla fontana di Piazza Risorgimento. Nonpiù da anni e pare non lo farà mai più, trasformandosi in un’aristocratica panchina per chi vuole riposare le membra su un monumento alla desolazione. Ma attenzione: per chi desiderasse alternative, la piazza è comunque dotata di panchine in abbondanza, solo che sono luride e malmesse. Un dettaglio.La fontana di Piazza Risorgimento ha visto il suo glorioso declino iniziare quando un camion l’ha incidentata, rompendo non solo la vasca, ma anche tutto il sistema che la faceva funzionare.