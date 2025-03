Lanazione.it - Arezzo e la Giostra nel nuovo Ep di Luca Agnelli

Leggi su Lanazione.it

, 6 marzo 2025 – C'è aretinità e un pizzico didel Saracino dentro alalbum di, dj e producer aretino, che uscirà domani, venerdì 7 marzo, con "Take Control", ilep che vede in copertina un cavaliere, ispirato all'arte di Gustave Doré, pittore francese dal tratto potente come lo è la sua musica. Un cavaliere che, leggendovi un'assonanza con ladel Saracino, ha voluto legare alla sua città e ad una delle sue massime espressioni con uno shooting fotografico che accompagnerà la promozione del disco e nel quale il dj è ritratto con gli abiti dellae sul petto il cavallo emblema di. Due mondi diversi che si incontrano tra tradizione e innovazione e che rinsaldano un legame cheha sempre sentito stretto con la sua terra.