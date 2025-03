Ilrestodelcarlino.it - Area sosta in via del Faro: avanti tutta

Passi inper il parcheggio da 70 posti in via del. L’amministrazione comunale lo ha inserito in una mappa, per ora parziale, delladi cui fanno parte altre aree del centro storico. Forse già oggi il progetto preliminare potrebbe essere approvato da parte della giunta comunale, un passo decisivo verso l’inizio dei lavori. Il parcheggio in questione sorgerà dove già esiste un’a raso adibita alladei residenti, a poche decine di metri dall’incrocio con via Fanti e dall’ingresso posteriore del Parco del Cardeto. In pratica verrebbero effettuati dei lavori che porteranno la capienza degli stalli da poche decine a oltre 70 posti; una risposta molto importante per i residenti che hanno grosse difficoltà in tal senso. Ricordiamo che quella parte del centro storico è sotto l’‘Centro’ per i permessi residenti.