Area del centro cittadino. Nuove luci per la Galleria

Da un lato la sostituzione dell’attuale impianto elettrico e dei relativi corpi illuminanti die portici; dall’altro la pulizia e il restauro delle pareti in marmo e intonaco. Ecco in cosa consisterà l’intervento di riqualificazione delladelannunciato nei giorni scorsi dal Comune. Così è scritto nel "Quadro esigenziale" messo a punto dal Municipio, che conta di portare avanti il progetto attraverso un investimento di 350mila euro, dei quali 200mila a carico dell’ente di piazza Matteotti e i restanti 150mila euro in arrivo da contributi Art Bonus. "La porzione del fabbricato che si intende riqualificare costituisce dagli anni ‘30 del Novecento un importante luogo di aggregazione per i cittadini imolesi e necessita di interventi di riqualificazione e relativo efficientamento dell’illuminazione che ne garantisca la migliore fruibilità come spazio aggregativo – si ricorda nei documenti del Comune –.