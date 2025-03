Laspunta.it - Ardea Domani chiama i cittadini alla mobilitazione contro la “svendita” delle aree verdi comunali

Leggi su Laspunta.it

“La pubblicazione del nuovo bando per l’affidamento di tutte ledella città a soggetti privati è unadimostrazioni più palesi dell’incapacità dell’Amministrazione Cremonini di affrontare i problemi die di custodire il bene comune.” Lo afferma. “Agli spazi pubblici (troppo pochi e per nulla valorizzati e curati) la destra che governa la nostra città dagli anni ’90 – quasi ininterrottamente – preferisce come sempre gli interessi privati e la speculazione. E così anche un’idea potenzialmente positiva come quella di coinvolgere associazioni,e persino commercianti e aziende del territorio nella cura e nella riqualificazione dei parchi, diventa pretesto per svendere porzioni di verde pubblico, che saranno affidate con contratti della durata di almeno 15 anni e a costo zero, per svolgere attività commerciale esclusiva.