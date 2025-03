Leccotoday.it - Apre un nuovo McDonald's: colloqui per 45 posti di lavoro

Leggi su Leccotoday.it

Il’s job tour ha fatto tappa sul lago per individuare 45 nuovi addetti da inserire nel ristorante di prossima apertura a Colico. Si tratta del sesto Mc in provincia di Lecco, dopo quelli già operativi nella città capoluogo, a Garlate, Cernusco Lombardone, Oggiono e - ultimo in ordine di.