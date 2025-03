Iodonna.it - Apre in zona Garibaldi: installazioni immersivi e scientifiche

Milano, 5 mar. (askanews) – Dopo Praga e Bucarest, arriva anche a Milano il Museum of Senses, il Museo dei Sensi, dedicato alle nostre diverse percezioni attraverso esperienze che sono, spettacolari e culturali.“Il nostro obiettivo culturale è semplice – ha detto ad askanews Gabrijela Grgic Bartowski, CEO del Museum of Senses – se guardate semplicemente i sensi, quello che vedete, quello che sentite, quello che osservate ha sempre a che fare con la cultura: quando verrete al nostro museo, troverete alcuni elementi di Milano nella nostra mostra che smuove la mente. Vedrete per esempio la città attraverso dell’acqua che sale verso l’alto. Non voglio anticipare molto, solo dirvi che sarà fantastico, con oltre 30 mostre: venite e visitateci”. Leggi anche › Musei sensoriali, vietato non toccare Il nuovo museo offre un percorso distribuito su tre piani: ogni spazio è stato progettato per stimolare, sfidare e amplificare i sensi dei visitatori, creando un’esperienza che vuole andare oltre le percezioni tradizionali.