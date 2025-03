Agi.it - Apple rinnova iPad Air: il chip M3 porta più potenza e una nuova Magic Keyboard

AGI -ha presentato il nuovoAir, aggiornato con ilM3, miglioramenti grafici e una versione rivista della. Il dispositivo sarà disponibile in due dimensioni, 11 e 13 pollici, ampliando le possibilità di scelta per utenti alla ricerca di un tablettile, ma potente. Più prestazioni con ilM3 Il principale aggiornamento riguarda l'integrazione delM3, che offre una CPU a 8 core, una GPU a 9 core e un Neural Engine ottimizzato per funzioni basate su AI.dichiara che rispetto ai modelli con M1, le prestazioni della CPU migliorano fino al 35%, mentre la grafica risulta più fluida e avanzata grazie al ray tracing con accelerazione hardware. Questi miglioramenti si traducono in una maggiore reattività per la creazione di contenuti, l'editing video e le applicazioni professionali.