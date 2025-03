Internews24.com - Appiano Gentile Inter: allenamento il giorno dopo il successo col Feyenoord

di RedazioneLe ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news daTutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da.Giornata diper i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalottenuto ieri, all’andata degli Ottavi di Finale di Champions League contro il. La squadra si è ritrovata in mattinata adper cominciare a preparare la gara di sabato in campionato contro il Monza: lavoro personalizzato per Carlos Augusto, Dimarco, Zalewski e Darmian, col primo che punta al rientro in gruppo per domani.Indice dei ContenutiInfortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraProbabile formazioneSqualificati: chi salta il prossimo matchDiffidati: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurriMonza streaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 2024/2025: le partite in programmaClassifica Serie A 2024/2025Infortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraDi Gennaro:vento chirurgico di reinserzione legamentosa del collaterale ulnare del primo dito della mano sinistra.