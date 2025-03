Anteprima24.it - Apice, inchiesta ‘Le Iene’: i consiglieri comunali di opposizione chiedono il Consiglio comunale aperto

Tempo di lettura: < 1 minutoIdel gruppo di minoranza “INSIEME PER” Donato Limongelli, Maria Albanese, Vincenzo Montenigro e Filippo Iebba, hanno chiesto la convocazione di un “”, volto a mettere in campo iniziative a sostegno e tutela dei tanti concittadini coinvolti in potenziale raggiro alla base del quale pare ci sia uno “Schema Ponzi”.Tali notizie e possibili coinvolgimenti li abbiamo appresi tutti dalla trasmissione televisiva de “LE IENE” con il giornalista Luigi Pelazza su “ITALIA UNO” alcune settimane fà. Dal primo servizio andato in onda il 9 febbraio 2025 emerge anche il nome del Sindaco, raggiunto presso la Casa.Ribadiamo, come già fatto in un nostro comunicato precedente, sia importante che l’Amministrazionemanifesti in modo concreto e fattivo vicinanza a chi con grande angoscia e difficoltà sta vivendo questa vicenda.