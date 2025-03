Iltempo.it - Anziana sotto la macerie di una palazzina crollata: ricerche senza sosta

«Spero solo che la signora si salvi», dice il testimone che, in apprensione, parla ai giornalisti dell'che abitava al quarto piano del palazzo crollato a Bari, nel quartiere Carrassi, all'angolo tra via De Amicis e via Pinto. Si tratterebbe di una 72enne con disabilità che, nonostante l'ordinanza di sgombero dellaarrivata il 24 febbraio dello scorso anno, sarebbe rimasta all'interno della sua abitazione. Oltre alla donna, al primo piano abitavano anche due famiglie, forse abusivamente: una era fuori città al momento del crollo, l'altra è riuscita a scappare appena uditi gli scricchiolii nei muri. La scena che ha devastato l'isolato tra via De Amicis e via Pinto è stata surreale. Un attimo prima tutto era tranquillo, poi un rumore sordo ha preceduto la tragedia. Un edificio di cinque piani è collassato improvvisamente, avvolgendo l'intera area in una nube di polvere.