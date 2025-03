Quotidiano.net - Antonio Tajani: Sostegno alla difesa europea e gestione dei fondi di coesione

"Ribadirò che noi siamo sempre stati a favore della, era il grande sogno di De Gasperi e poi di Berlusconi e se adesso si concretizza questo sogno non può che essere un fatto positivo. Per quanto riguarda poi la questione deidinoi non li useremo perchè devono essere destinati a fare altre cose e quindi non c'è alcuna preoccupazione su questo". Lo ha detto il vicepremier, entrando al vertice del Ppe a Bruxelles.