Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 6 marzo 2025 | Trono Classico e Over

, giovedì 6è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 6, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diGiuseppe e Sabrina si sono visti, sono stati con amici. Si sono riavvicinati ma lei poi, ad un certo punto, l’ha fermato perché si è sentita frenata, a livello di intimità. Scende una donna per Giuseppe, si chiama Sabina, lui non la tiene, questo però non evita nuove tensioni tra i due. Cristina Z, Alessio ed Emanuele in centro studio. Dopo la serata passata con Emanuele, Cristina vuole fermare la conoscenza con Alessio dedicandosi solo ad Emanuele.