Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello 6 marzo, torna la madre di Shaila

Leggi su Dilei.it

Ilcon una nuova ed emozionante puntata. Giovedì 6, in prima serata su Canale 5, va in onda il reality più amato, condotto come sempre da Alfonso Signorini. Accanto a lui, in studio, ci saranno ancora una volta Cesara Buonamici con i suoi commenti puntuali e Beatrice Luzzi, ormai volto fisso del programma. A raccogliere le opinioni del pubblico ci penserà, come sempre, Rebecca Staffelli, che ci aggiornerà sulle reazioni social più calde della serata.Ma veniamo subito al punto: questa sera ci aspetta un televoto decisivo. Uno tra Chiara, Mariavittoria, Stefania e Federico dovrà dire addio alla casa e ai suoi compagni di avventura. Chi sarà il prossimo eliminato? Il pubblico ha avuto giorni per esprimere la propria preferenza e ora è arrivato il momento della verità.