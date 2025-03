Tutto.tv - Anticipazioni GF puntata 6 marzo: sorpresa per i concorrenti, momenti toccanti

Ledelladi questa sera del Grande Fratello, giovedì 6, rivelano che ci saranno dei colpi di scena e delle sorprese per i. La finale di questa edizione del programma è sempre più vicina, dunque sembra giunto il momento di sorprendere i protagonisti in qualche modo che non si aspettano. Tra decisioni inaspettate, sorprese, lacrime e confronti, ecco tutto quello che succederà. Sorprese e confronti nelladi questa sera del Grande FratelloNelladi stasera del Grande Fratello ci sarà, come sempre, grande spazio per le emozioni. Alfonso Signorini metterà a confronto alcuniche in questi giorni si sono resi protagonisti di disguidi. Al centro dell’attenzione ci saranno sicuramente i rapporti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Javier Martinez e, infine, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.