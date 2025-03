Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 6 marzo 2025

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 6Ridge manifesta preoccupazione per la decisione di Eric di creare una nuova collezione, temendo che questo lo metta sotto pressione e possa nuocere alla sua salute. Brooke si offre di stargli accanto in questa situazione e di aiutarlo a superare i problemi. Intanto, Carter si complimenta con Thomas per il successo della linea “Hope for the Future” e auspica che anche R.J. entri nell’azienda di famiglia, come desiderato da Ridge, pur temendo che questo potrebbe suscitare la gelosia di Thomas nei confronti del fratellastro.