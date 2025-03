Lanazione.it - Anora torna al Pecci con i cinque Oscar

Leggi su Lanazione.it

Novità nelle sale da oggi. Il Cinemaripropone, il film di Sean Baker (foto) che ha trionfato agli, conquistandone– miglior film, regista, sceneggiatura originale, montaggio, attrice protagonista a Mikey Madison – oggi alle 16.45 in versione originale e sottotitoli; alle 19.15 A Real pain di Jesse Eisenberg con Kieran Culkin,come migliore attore non protagonista; alle 21 Strade perdute (v.o.) per la rassegna dedicata a David Lynch. Al cinema Eden esordisce Il Nibbio, il film di Alessandro Tonda che ricorda la storia di Nicola Calipari, ucciso il 4 marzo 2005 a Baghdad, mentre stava riportando a casa Giuliana Sgrena, liberata dopo un mese di prigionia, con Santamaria nei panni del militare e agente segreto (alle 18.15 e 21). C’è poi L’orto americano, il nuovo film di Pupi Avati con Filippo Scotti ambientato a Bologna nel 1945 (alle 16 e 21).