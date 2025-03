Ultimouomo.com - Anna Danesi, il cervello e il corpo

è una ragazza speciale: è puntuale, solerte, di parola. Ha sempre un pensiero affettuoso per i suoi genitori. Un amore, Davide Spinelli, che è il fisioterapista della squadra dove lei gioca e nonostante passino intere giornate di lavoro assieme hanno ancora voglia di portare a spasso il cane e chiacchierare quando rientrano a casa la sera. E chiunque abbia lavorato con la fidanzata o il fidanzato capisce quanto sia raro un rapporto in grado di funzionare in situazioni del genere. Bisogna essere davvero bravi.Quando l'ho incontrata la prima volta mi sembrava emettesse uno spiazzante luccichio. Ero con la mia bimba al PalaLido di Milano e mentre mi parlava, firmava praticamente ogni maglietta, sciarpa o pezzo di carta che mia figlia o altre bimbe lì intorno le porgevano, riuscendo a riservare una piccola attenzione praticamente a tutti quanti.